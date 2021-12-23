В Невинномысске сняли документальный фильм о медицинском кислороде

На Ставрополье активно ведется борьба с коронавирусной инфекцией: действуют ограничительные меры, вводятся дополнительные каникулярные дни, во всю мощь работают сотни пунктов вакцинации. Все силы брошены на то, чтобы остановить вирус, который ежедневно забирает жизни людей. Высокая летальность обусловлена пневмонией, которую вирус вызывает на самых ранних стадиях заболевания.

Коронавирусная пневмония опасна кислородной недостаточностью и, чтобы избежать гипоксии, необходим чистый или медицинский кислород. С началом пандемии весь мир столкнулся с нехваткой медицинского кислорода.

В этом году по инициативе главы Ставрополья Владимира Владимирова производство медицинского кислорода освоил «Невинномысский Азот». На сегодняшний день завод выпускает порядка 8 тонн чистого кислорода в сутки. При этом суточная норма потребления при тяжелом течении болезни составляет 960 литров медицинского кислорода.

Процесс производства кислорода «Невинномысским Азотом» показали в документальном фильме. В авторской ленте также продемонстрированы кадры из «Красной зоны» и мнения врачей. Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказал глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

- Процесс производства, путь к дыхательной трубке, съемки из «Красной зоны», мнение врачей — в фильме Алексея Бойко, - написал Миненков.