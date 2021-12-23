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Общество23 декабря 2021 13:12

МВД Ставрополья во время рейда задержало нелегальных мигрантов в теплицах

Мероприятия по выявлению незаконных иностранцев проходят регулярно
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае во время проверки нашли несколько нелегальных мигрантов, которые проживали в России ради работы на теплицах. Сотрудники МВД составили шесть протоколов по правонарушениям.

- В поселке Новоизобильном в тепличном комплексе зарегистрировали сразу шесть нарушений. Иностранцев привлекли к ответственности, так как у них не было необходимых документов, - сказано в сообщении ведомства.

Подобные рейды на мигрантов проходят регулярно. За последнее время задержали 40 иностранцев, которые приехали в Россию на заработки и не оформили документы. Мигранты - легкая мишень для трудового рабства, так как они нигде не зарегистрированы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как двое москвичей отправились в путешествие и попали в трудовое рабство в Дагестане. Они работали на теплицах и рассказали, как пытались сбежать.