На Ставрополье выделили 50 млн на жилье для инвалидов и переселенцев с Севера

В Ставропольском крае на обеспечение жильем граждан-льготников направили более 50 миллионов рублей. Жилищные сертификаты могут получить инвалиды, переселенцы с Крайнего Севера, ветераны боевых действий и т.д.

В 2022 году документы на квартиры получат 52 человека, в этом году их получили 35 ставропольцев. Деньги выделили из федерального бюджета по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".

Также в регионе предоставляют льготы многодетным семьям и сиротам.