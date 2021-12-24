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Здоровье24 декабря 2021 6:40

К утру 24 декабря на Ставрополье выявили 422 новых случая заражения COVID-19

Показатели заболеваемости и летальности снова начали снижаться
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к 24 декабря медики зафиксировали 422 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии заболели 123,7 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

За сутки в регионе от коронавируса выздоровели 849 пациентов больниц, 25 человек скончались. Владимиров принес соболезнования родственникам тех, кто не смог побороть болезнь.

- Однако важно, что в целом показатели смертности снижаются. Большую роль в этом играет вакцинация. В настоящее время в Ставропольском крае прививку от COVID-19 сделали 1 миллион 176 тысяч человек. Из них обоими компонентами вакцины привились 973 тысячи - написал политик в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах региона нашли больше всего зараженных коронавирусом..