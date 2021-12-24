На Ставрополье в ДТП пострадали 18-летний водитель и его пассажир

Фото: УГИБДД Ставропольского края

В Буденновском округе Ставропольского края молодой водитель стал причиной ДТП, в котором пострадали двое человек. Он летел по скользкой трассе на большой скорости, не справился с управление и съехал с дороги прямо в дерево.

- 18-летние водитель и пассажир с серьезными травмами доставлены в больницу города Буденновска. Установлено, что водитель, житель округа, получил водительское удостоверение всего полгода назад, а автомобиль приобрел в конце сентября, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Известно, что водитель был трезвым. Правоохранители начали проверку по данному инциденту.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе 18-летний водитель Приоры спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Он тоже получил права полгода назад, и уже успел понести ответственность за 10 серьезных случаев нарушения ПДД,