Ставропольцев освободили от требования использовать QR-коды до 20 января 2022 года

В Ставропольском крае с 24 декабря по 20 января отменили требование предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года. За это время должны быть сняты все вопросы с использованием системы. И она возобновит работу, - рассказал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе разрабатывали временный мораторий на закон о QR-кодах. За последний месяц эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а в Минздраве начали говорить о том, что можно предотвратить пятую волну коронавирусной инфекции.

На время новогодних праздников в регионе организуют работающие пункты вакцинации населения, также на Ставрополье будут бесплатно тестировать беременных женщин.