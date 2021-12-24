В Ставрополе пострадавшие от COVID-19 бизнесмены получат 142 млн рублей субсидий

В Ставрополе на поддержку предпринимателей, чей бизнес пострадал во время эпидемии коронавируса, направят 142 миллиона рублей субсидий. Те, кто оставит заявку на субсидирование, получат единовременные выплаты на каждого сотрудника.

Об этом рассказали в администрации города. Уже сейчас ведомство получило около трех тысяч заявлений на поддержку бизнеса, 2,8 тысячам из них одобрили заявку на субсидирование. Власти выплатят по 12,7 тысяч рублей на каждого сотрудника, числящегося в штате организации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор региона Владимир Владимиров откликнулся на просьбы предпринимателей и временно отменил QR-коды на территории края. Теперь общественные места можно посещать без предоставления сертификата о вакцинации до 20 января 2022 года.