Глава Северной Осетии исполнил мечту шестиклассника о гитаре

Сергей Меняйло исполнил мечту школьника. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Северной Осетии.

- Мечты должны сбываться, - сказал Сергей Меняйло, вручая гитару 13-летнему мальчику Арсену Таучелову из поселка В. Фиагдон.

О музыкальном инструменте мальчишка с ограниченными возможностями здоровья стал мечтать после встречи с ребятами, которые играют на гитаре в поселковом Доме культуры. Сам Арсен учится в обычной школе и увлекается робототехникой, а в свободное время бывает в местном ДК.

В своем письме к главе РСО-Алания Арсен рассказал, что хочет стать музыкантом и ему нужна гитара. Мечту мальчика исполнил глава региона, пригласив школьника с мамой на прием.

- Считаю, что мечты должны сбываться. И сегодня ты делаешь еще один шаг на пути к ней. Я верю, что у тебя все получится, – сказал Сергей Меняйло, вручая Арсену классическую гитару.

Арсен Таучелов поблагодарил Главу за подарок в канун Нового года.

- Я мечтал о своем инструменте давно. Теперь я чувствую большую ответственность. Меня вдохновила моя сестра, которая тоже играет на гитаре, она же и станет моим учителем, – сказал школьник.

23 декабря состоялся приём граждан по личным вопросам. С просьбами к Сергею Меняйло обратились 12 человек. Жители Осетии просили помочь решить проблемы с капремонтом, уличным освещением, обустройством дворовой территории, строительством фельдшерско-акушерского пункта. Как отметили в пресс-службе Главы Северной Осетии, поддержку получат все обратившиеся за помощью заявители.