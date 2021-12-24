Из бюджета Ставрополья выделят средства на бесплатные тесты на COVID-19 для беременных

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился выделить средства из краевого бюджета на организацию бесплатного тестирования на COVID-19 для беременных женщин.

- Поручил краевому министерству здравоохранения организовать регулярное бесплатное тестирование на коронавирус беременных женщин. Соответствующие расходы возьмет на себя краевая казна, - заявил глава региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье 22% беременных женщин вакцинировались от коронавируса и не пожаловались на негативные последствия для здоровья. "Комсомолка" спросила у врача, какие все же существуют риски для ребенка, если мать привилась.

Также Владимиров подписал постановление об отмене QR-кодов до 20 января 2022 года. Это поможет предпринимателям восстановиться после затяжного периода ковид-ограничений.