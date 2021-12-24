Заброшенный санаторий в Кисловодске примет гостей после реконструкции в 2023 году

В Кисловодске начали реконструкцию заброшенного санатория 1934 года постройки. Он 30 лет стоял пустой, а теперь снова будет возвращен к работе. В 2023 году он уже примет первых гостей.

- В 2000-х случился пожар, сильно повредивший строение. Будущий санаторий даст городу дополнительные 543 койко-места, в нем будет несколько корпусов – лечебные и спальные, а также подземный паркинг, - рассказали в администрации города-курорта.

Для городов Кавминвод приоритетным направлением работы является санаторно-курортная сфера. Федеральные власти создали программу развития территории для того, чтобы дать новый толчок развития туристической отрасли Ставрополья.

Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки славятся своими здравницами, в которых ежегодно отдыхают десятки тысяч людей.