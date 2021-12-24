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Происшествия24 декабря 2021 9:58

Директора "Стававтодор" и его зама заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следователи считают, что они нанесли краевому бюджету ущерб в 18 миллионов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против директора "Стававтодор" и его заместителя возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Следствие установило, что подозреваемые привлекли подконтрольного ИП к реализации государственных контрактов на строительство дорог. Предприниматель получал преимущество на аукционах и забирал контракты по изначально завышенной цене.

- В результате преступных действий подозреваемых, по заключенным в 2020 году и первом полугодии 2021 года контрактам по перевозки грузов, бюджету Ставропольского края причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемых задержали, правоохранители ходатайствуют о заключении их под стражу. Расследование продолжается.