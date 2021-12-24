На Ставрополье задержали серийного вора автомобилей

В Ставропольском крае задержали подозреваемого по нескольким эпизодам кражи легковых автомобилей. Ранее он уже был судим, и, по данным полиции, мужчина специально переехал из соседнего региона, чтобы стать транспортным вором.

Преступник выбирал легковушки с простой системой сигнализации, взламывал двери и угонял в родной регион, чтобы перепродать. Пока что следствие подозревает его в хищении 7 автомобилей.

Общая сумма ущерба по всем инцидентам - миллион рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело, полиция ищет угнанные авто.