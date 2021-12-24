На Ставрополье резерв свободных ковид-коек расширился до 24%

В Ставропольском крае на 24 декабря свободными остаются 24% ковид-коек в медицинских учреждениях. Все больше граждан выздоравливают после коронавируса и освобождают места в больницах.

Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров. Он отметил, что сейчас в регионе действуют 3770 мест для граждан с коронавирусом. Если эпидемиологическая обстановка будет улучшатся, часть из них переведут на прежний профиль работы.

- В крае меньше тяжелых случаев течения болезни. В стационарах свободно 24 процента мест. Всем необходимым они обеспечены. Берегите себя и будьте здоровы! - написал политик в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье до 20 января 2022 года отменили QR-коды. Это поможет предпринимателям стабилизировать экономическое положение, а людям провести новогодние праздники. В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в регионе за последний месяц несколько выправилась.