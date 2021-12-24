В Ставрополе бывший военный-контрактник получил срок за сбыт наркотиков

В Ставропольском гарнизонном суде вынесли приговор бывшему военнослужащему одной из частей региона за незаконный сбыт наркотиков. Он получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина был военным-контрактником, но в июне 2021 года что-то пошло не так, и он вступил на путь наркосбыта. Преступник делал "закладки" с наркотиками и передавал информацию об их местонахождении клиентам.

Его арестовали. Во время задержания с собой у него были 1,6 граммов наркотиков. Он признался, что вещество принадлежит ему, и что он делал "закладки".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о майоре полиции из Пятигорска, который похитил крупную партию наркотиков во время экспертизы. Силовики провели обыск в гараже полицейского, где обнаружили 11,76 г. наркотиков, включая героин и мефедрон. После этого правоохранителя задержали.