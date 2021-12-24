Космонавт из Невинномысска Олег Скрипочка в новом статусе отпраздновал день рождения 24 декабря

Герой России, летчик-космонавт Олег Скрипочка в редакции «КП - Северный Кавказ» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летчик-космонавт Российской Федерации Олег Скрипочка отпраздновал 24 декабря 2021 года свой 52-й день рождения. Он родился в 1969 году в городе Невинномысск Ставропольского края, в 1993 году окончил МВТУ им. Баумана, получил квалификацию инженера-механика.

После долгих тренировок в 2008 году космонавта зачислили в основной экипаж 25-й экспедиции на МКС. А в 2010 году ставрополец совершил свой первый полет в космос. Через полгода после этого Олегу Скрипочке было присвоено звание Героя Российский Федерации (Указ №432 от 12 апреля 2011 года).

Уроженец Ставрополья во второй раз полетел в космос в 2016 году. Свой второй полет в космос Олег Иванович выполнял в качестве бортинженера на корабле «Союз ТМА-20М».

Эту фотографию Ставрополя Олег Скрипочка сделал из космоса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А в 2019 герой России полетел в космос в третий раз и встречал свой день рождения за пределами Земли - на борту станции МКС в звании командира 62-й долговременной экспедиции МКС. Всего Олег Скрипочка провел в космосе 536 суток и совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 16 часов 39 минут.

В этом году Скрипочка праздновал свой день рождения уже в другом статусе. 1 декабря 2021 года на официальной странице Центра подготовки космонавтов им. Гагарина в социальной сети Instagram появилась информация, что Олег Скрипочка завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса, и перешел на новую должность - ведущего специалиста методического отдела.

Кстати, несколько лет назад Олега Скрипочка побывал в эфире радио «Комсомольская правда - Ставрополь» и рассказал об инопланетянах, отношениях с американцами и еде из тюбиков.