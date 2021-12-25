Ставрополец попался на повторном вождении и стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители предложили водителю пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Правоохранители заметили на трассе «Дивное – Рагули – Арзгир» Апанасенковского округа заметили отечественную легковушку, которая ехала по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

Водитель машины проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и попытался скрыться. Тем не менее, сотрудники остановили легковушку. За рулем был 27-летний житель села Рагули.

Правоохранители, предположив, что мужчина пьян, предложили водителю пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте.

Алкотектор подтвердил подозрения сотрудников, показав 0,46 промилле паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает норму.

Выяснилось, что молодой человек ранее уже лишался права управления автомобилем за управление в нетрезвом виде сроком на два года. К моменту повторного совершения правонарушения срок административного наказания еще не истек. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».