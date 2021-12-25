Резиденция Деда Мороза открылась на площади Ленина в Ставрополе 25 декабря

25 декабря на главной площади Ставрополя открылась резиденция Деда Мороза. Так, деревянный домик северного гостя притаился среди леса из 34 елок на площади Ленина.

В нем вместе с Дедушкой живут его внучка Снегурочка и герои сказок.

Они привечают гостей и жителей краевой столицы, развлекают самых маленьких, а те, в свою очередь, читают хозяевам новогодние стихотворения, поют любимые песенки или просто общаются и фотографируются с главным волшебником. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В краевом центре также успешно работает почта Деда Мороза. Опустить письмо волшебнику в специальный почтовый ящик можно в главпочтамте на проспекте Октябрьской Революции и в отделении на улице Ленина, 104. Кроме того, в предновогодние дни будет работать почта Деда Мороза на площади Ленина.

Зайти в гости в деревянный домик к новогодним волшебникам дети и взрослые могут 25, 26, 29, 30, 31 декабря с 11:00 до 15:00. Все, кто не успел сходить в гости к Деду Морозу @ded.moroz26 в 2021 году, смогут сделать это со 2 по 6 января в то же время.