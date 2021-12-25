Прокуратура не нашла криминала в тратах бывшего вице-губернатора Ставрополья Золотарева

Прокуратура Ставропольского края завершила проверку и сравнила доходы и расходы экс-вице-губернатора Александра Золотарева и членов его семьи. Надзорники пришли к выводу, что «дебет» семьи Золотарева сошелся с «кредитом».

Напомним, экс-зампреда правительства Александр Золотарев обвиняется во взяточничестве по трем эпизодам. По данным следствия, он действовал вместе с бывшим министром строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким. Кстати, против него заведено уже 7 уголовных дел по коррупционным статьям.

По данным следствия, 2017 году он вместе с экс-министром строительства и архитектуры Алексеем Когарлыцким получили 2,5 млн рублей от Гипроздрава за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

По предварительной версии, в 2018 году Золотарев и Когарлыцкий получили 15,5 млн рублей все от того же представителя стройфирмы, но теперь уже за возведения лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

В последний раз «Гипроздрав» заплатил 45 млн рублей чиновникам. В этот раз за благосклонное отношение во время строительства диагностического корпуса в краевой столице.

Из-за уголовного дела по приказу региональной прокуратуры началась проверка. В распоряжении редакции «Блокнот-Ставрополь» оказались результаты анализа трат семьи Золотарева.

В документе говорится, что по результатам осуществления процедуры контроля за расходами фактов превышения расходов Золотарева и его семьи над расходами не установлено.

— Оснований для предъявления искового заявления в порядке не имеется, — говорится в официальном документе.