В Ставрополе 26 декабря зажгут «АвтоЕлку»

В Ставрополе водителей приглашают поучаствовать во флешмобе «АвтоЕлка». Из машин любой марки, размера и цвета выстроят новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, в этот день по условному сигналу водители включат фары и аварийные сигналы.

Чтобы поучаствовать в акции всего лишь нужно приехать на своем транспорте 26 декабря на территорию авторынка «Южный» (ул. Доваторцев, 80). Сбор участников начинается в 18:00.

По желанию ставропольские водители могут празднично украсить автомобиль или нарядиться в карнавальный костюм. На празднике ставропольцев будут ждать приятные сюрпризы и розыгрыши от спонсоров.

А юных жителей краевой столицы будут развлекать аниматоры. Участники станут частью самой большой автоелки на юге России. Праздничное настроение гарантировано!

Тем временем 25 декабря на площади Ленина в Ставрополе открылась резиденция Деда Мороза.