В Новопавловске открыли парк «Кура»

Губернатор Ставрополья совершил рабочую поездку в Кировский городской округ. В Новопавловске Владимир Владимиров проинспектировал площадку в пойме реки Кура, где в этом году выполнен крупный проект благоустройства.

Инициатива о создании здесь комфортной общественной территории стала одним из победителей федерального конкурса проектов по развитию городской среды в малых городах и исторических поселениях и получила поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По плану работы необходимо было завершить до конца 2021 года. Все обязательства подрядчиком выполнены.

На площади в 1,9 гектара проложены дорожки, созданы скейт-парк, памп-трек, арт-объекты, сцена, зона воркаута, детская площадки, веревочный парк, пикниковая зона. Здесь также размещены павильоны, где в теплое время года будут размещены фудкорт, прокат велосипедов, самокатов и роликов.

Проведены все необходимые инженерные коммуникации. При этом линии электропередачи «спрятаны» под землей - чтобы не нарушать концепцию ландшафтного дизайна.

Парк, получивший название «Кура», уже открыт, на его площадке пройдет часть запланированных в Новопавловске новогодних мероприятий.