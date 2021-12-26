Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 5:47

На Ставрополье за стуки коронавирусом заболели 324 человека

Из стационаров выписаны 834 пациента
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 324 человек. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала глава региона Владимир Владимиров. Общее число заболевших в крае составило 124417 человек. Также за сутки скончались 22 пациента.

- Новых случаев заболевания становится меньше. Вместе с тем, к сожалению, есть летальные исходы на фоне COVID-19. Соболезную родным и близким скончавшихся, — отметил Владимир Владимиров.

Тем временем из стационаров выписали 834 пациентов. С начала пандемии в крае – 98984.

Тем временем из стационаров выписали 834 пациентов. С начала пандемии в крае – 98984.