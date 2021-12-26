В Ставропольском крае от коронавируса вакцинированы более 1 миллиона 185 тысяч человек

В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По словам главы региона Владимирова только за минувшие сутки, 25 декабря, первым компонентом привились свыше 3,8 тысяч жителей края.

За все время прививочной кампании прививку первым компонентом сделали 1 миллион 185 тысяч жителей региона. Второй компонент вакцины получили 980,4 тысяч человек. Почти три тысячи прошли процедуру накануне.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 324 человек, 22 пациента скончались.