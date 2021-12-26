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Общество26 декабря 2021 8:48

В Ставрополе подвели итоги сезона ярмарок

За год в краевом центре провели 120 ярмарок выходного дня
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе завершился сезон ярмарок в рамках акции «Покупай Ставропольское!». За год в краевом центре провели 120 ярмарок выходного дня по 16 адресам в каждом районе города.

- На ярмарочных площадках реализовано около 1,7 тысячи тонн различных товаров на общую сумму около 120 млн рублей. Еженедельные торговые точки посетило свыше 100 тысяч человек. Всего же на территории города с учетом других организаторов прошло 218 сельскохозяйственных ярмарок, - передает пресс-служба администрации Ставрополя слова Ивана Ульянченко, главы города.

Последняя праздничная ярмарка состоялась накануне, 25 декабря. Горожане могли по доступным ценам приобрести продукты питания, а также хвойные деревья и новогодние украшения. Праздничную ярмарку посетило порядка 10 тысяч горожан.