Мечту ребенка-инвалида из Арзгира исполнили в рамках «Ёлки желаний»

Глава Арзгирского округа Ставропольского края исполнил мечту ребенка-инвалида в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Алексей Палагута подарил мальчику из Арзгира стойку-вертикализатор. Устройство поможет ребенку удерживать вертикальное положение без посторонней помощи.

- Исполнять сокровенные желания детей и видеть их сияющие от счастья глаза - это чудо! – сказал глава Арзгирского округа Алексей Палагута.

По сообщению управления по информполитике Правительства Ставропольского край, наш регион присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Старт акции дал Губернатор Владимир Владимиров.

Сообщается, что исполнить заветную мечту ребят в предновогодние дни может каждый.