Михаил Мишустин поручил выделить «Россети Северный Кавказ» 890,8 млн рублей на развитие сетевого комплекса Дагестана

Фото: «Россети Северный Кавказ».

«Выделить Минэнерго РФ в 2021 году для предоставления субсидии ПАО «Россети Северный Кавказ» бюджетные ассигнования в размере 890,8 млн руб. из резервного фонда правительства», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Планируется, что средства пойдут на возмещение затрат, связанных с восстановлением распределительных сетей в Дагестане и с приобретением спецтехники для ремонтных бригад.

Как ранее сообщали «Россети», текущее состояние электросетевого комплекса в Республике Дагестан обусловлено недофинансированием, отсутствием возможности не только развития, но и выполнения текущих ремонтов на должном уровне. Основные причины - недостаточность тарифных источников, а также низкая платежная дисциплина. На протяжении многих лет платежи предприятий ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%.

Кроме того, на основании проведенного аудита из общего количества распределительных электрических сетеи 10(6)/0,4 кВ, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителеи и влияющих на его надежность, ПАО «Россети Северныи Кавказ» эксплуатирует лишь 43%. Оставшиеся - это брошенные бесхозяи ные сети или сети, принадлежащие иным собственникам, которые не обеспечивают их надлежащую эксплуатацию и являются неплательщиками.

Несмотря на это, за последние два года финансирование существенно увеличено. Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 млрд рублеи .

Вместе с тем, невозможно реализовать программы при отсутствии надлежащеи платежнои дисциплины на территории республики.