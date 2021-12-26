В Дагестане разыскивают скрывающихся от следствия братьев-близнецов

Правоохранительные органы Дагестана разыскивают 24-летних братьев-близнецов Рамиса и Расула Магомедовых.

- Скрывшиеся от следствия братья-близнецы применили насилие в отношении сотрудника ОМВД при исполнении им служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Рост разыскиваемых 165-170 сантиметров, они среднего телосложения.

В МВД по РД просят всех, владеющих какой-либо информацией о местонахождении указанных граждан, сообщить по телефонам: ДЧ ОМВД России по г. Дагестанские Огни: 98-43-99, ДЧ МВД по РД: 99-45-00, а также 8-999-419-36-06.