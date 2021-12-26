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Общество26 декабря 2021 12:02

У горы Кольцо в Кисловодске установят торговые павильоны

Памятник природы благоустроят в 2022 году за счет курортного сбора
Алина МАКСИМОВА
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В Кисловодске в 2022 году за счет курортного сбора начнутся работы по благоустройству памятника природы горы Кольцо. Планируется отремонтировать подъездную дорогу и установить торговые павильоны в едином стиле. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы курорта Евгений Моисеев.

За горой будут следить муниципальные власти и представители Минприроды.

- Это большой вклад в развитие туристического потенциала Кисловодска. Гора Кольцо всегда была визитной карточкой города. Теперь территория будет облагорожена для комфорта жителей и туристов, - сказал Моисеев.

К слову, в 2021 году по решению администрации Кисловодска было снесено 47 незаконных павильонов.