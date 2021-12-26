Плюсовую температуру и дождь прогнозируют синоптики в начале рабочей недели на Ставрополье

Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с плюсовой температуры и дождя.

По прогнозам Ставропольского гидрометцентра, в понедельник, 27 декабря, в крае воздух прогреется до +7 градусов. В дневное время возможен дождь, ветер юго-восточный 5 – 10 метров в секунду. Ночью ожидается мокрый снег и температура не выше двух градусов тепла.

В Ставрополе днем столбики термометров покажут +4 - +6 градусов, также возможен дождь, а скорость ветра составит 8 – 10 метров в секунду. В ночное время температура воздуха опустится до -2 градусов, выпадет мокрый снег.

Во вторник, 28 декабря, в Ставропольском крае и в столице региона температура воздуха не превысит отметки в 6 градусов тепла. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.