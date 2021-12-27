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Здоровье27 декабря 2021 5:11

На Ставрополье темпы заражения COVID-19 упали до 316 человек в сутки

Всего за время пандемии заболели 124,7 тысяч ставропольцев
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На утро 27 декабря в Ставропольском крае медики выявили 316 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Также за прошедший день в регионе выздоровели 631 пациент, скончался 21 человек.

Всего за время пандемии заболели 124,7 тысяч человек, выздоровели 99,6 тысяч граждан, скончались 5998 ставропольцев.

- Прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион 186 тысяч жителей Ставрополья. Берегите себя! - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье отменили QR-коды до 20 января 2022 года. За последний месяц эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а в Минздраве начали говорить о том, что можно предотвратить пятую волну коронавирусной инфекции.