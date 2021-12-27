Ставрополец получил срок за подготовку взрыва отдела МВД в Ессентуках

Южный военный суд СКФО вынес приговор по делу ставропольца, который готовил теракт в Ессентуках - он получил 13 лет лишения свободы, 10 из которых проведет в колонии строгого режима.

По данным УФСБ региона, мужчина хотел взорвать один из городских отделов МВД. Он примкнул к запрещенной террористической организации, начал разрабатывать план и готовить взрывчатку. Однако его рассекретили сотрудники силового ведомства.

Преступник прошел по статьям "террористический акт" и "Участие в деятельности террористической организации". Приговор пока не вступил в сиду, обвиняемый все еще может его оспорить.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что правоохранители Карачаево-Черкесии рассекретили и ликвидировали двух боевиков. Они укрывались в лесу, а когда их нашли и предложили сдаться, открыли огонь по полицейским.