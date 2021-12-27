Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 6:48

Ставрополец получил срок за подготовку взрыва отдела МВД в Ессентуках

Его приговорили к 13 годам лишения свободы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Южный военный суд СКФО вынес приговор по делу ставропольца, который готовил теракт в Ессентуках - он получил 13 лет лишения свободы, 10 из которых проведет в колонии строгого режима.

По данным УФСБ региона, мужчина хотел взорвать один из городских отделов МВД. Он примкнул к запрещенной террористической организации, начал разрабатывать план и готовить взрывчатку. Однако его рассекретили сотрудники силового ведомства.

Преступник прошел по статьям "террористический акт" и "Участие в деятельности террористической организации". Приговор пока не вступил в сиду, обвиняемый все еще может его оспорить.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что правоохранители Карачаево-Черкесии рассекретили и ликвидировали двух боевиков. Они укрывались в лесу, а когда их нашли и предложили сдаться, открыли огонь по полицейским.