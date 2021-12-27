В 2021 году казна Ставрополья пополнилась 880 млн рублей курортного сбора

В Ставропольском крае за 2021 год удалось собрать 880 миллионов рублей курортного сбора. Средства собирали как с жителей региона, так и с туристов. Впервые его начали взимать в 2018 году, к декабрю 2021 года удалось собрать более миллиарда рублей.

Средства обычно направляли на развитие инфраструктуры городов-курортов Кавминвод: строили новые парки и скверы, реставрировали санатории и бюветы, и т.д.

- Рассчитываем, что объединение возможностей нацпроекта, комплексного плана по развитию КМВ, других документов, утвержденных на федеральном уровне, поможет создать благоприятные условия для эффективного развития ставропольских оздоровительных курортов, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 1 января 2022 года региональные власти отменяют курортный сбор для всех жителей региона. Теперь они могут посещать здравницы и достопримечательности края без уплаты налога. А для туристов он сохраняется.