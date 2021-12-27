Ставропольцы стали чаще покупать новогодние подарки онлайн

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Продажи смартфонов в интернет-магазине МегаФона в декабре выросли на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали эксперты компании, проанализировав покупки за предновогодний месяц в онлайн- и офлайн-каналах продаж на Ставрополье.

Самым востребованным брендом среди девайсов в крае остается Samsung, на который приходится 32,6% всех покупок. Также в тройку лидеров среди смартфонов вошли Xiaomi - 25,5 % и Apple - 16,8 %. На четвертом месте остался девайс марки RealMe с результатом 10%, остальные бренды суммарно составляют не более 13% продаж.

При этом топ самых популярных моделей телефонов накануне Нового года выглядит немного иначе: Samsung Galaxy A12; Realme C21Y; Xiaomi Redmi 9A; Apple iPhone 13; Xiaomi Redmi 10.

Среди других типов гаджетов на первом месте у ставропольских покупателей фитнесс-браслеты с результатом 41% от общего количества проданных устройств. Самый популярный браслет марки Huawei. На второй строчке - смарт-часы (25%), среди них в лидерах Apple Watch. Замыкают тройку детские часы, в этой категории на верхней строчке топа производитель Jet.

- МегаФон активно развивает продажи мобильных устройств не только в интернет-магазине, но и в салонах компании. В этом году сеть МегаФон Ритейл на Ставрополье значительно расширилась: открыли двери 4 новых салона в краевой столице, а также по одному в Пятигорске, Кисловодске, Буденновске, Светлограде, Ипатово, Георгиевске и селе Александровском. Мы выбираем для новых пунктов обслуживания и продаж наиболее проходимые и востребованные места, - комментирует Зарема Дайдулина, руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл.