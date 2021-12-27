Госжилинспекция Ставрополья напомнила, кто должен чистить крыши и фасады от снега

В Госжилинспекции Ставропольского края напомнили, что ответственными за уборку снега и наледи на козырьках, крышах и фасадах многоквартирных домов является управляющая компания. Она должна своевременно счищать снег, чтобы не допустить его обвала на людей и машины.

- Обеспечивать своевременную очистку конструкций дома от снега и льда должно ТСЖ (управляющая организация), - рассказали в ведомстве.

Если компания игнорирует требование почистить снег, она заплатит штрафы за каждое нарушение. Подобная мера распространяется также на владельцев коммерческих зданий.

Отметим, в Ставропольском крае уже выпал снег. Зима обещает быть снежной - в некоторых территориях СКФО уже выпала месячная норма осадков.