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Общество27 декабря 2021 10:12

Госжилинспекция Ставрополья напомнила, кто должен чистить крыши и фасады от снега

За игнорирование обязанности убирать наледь и снег предусмотрены штрафы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Госжилинспекции Ставропольского края напомнили, что ответственными за уборку снега и наледи на козырьках, крышах и фасадах многоквартирных домов является управляющая компания. Она должна своевременно счищать снег, чтобы не допустить его обвала на людей и машины.

- Обеспечивать своевременную очистку конструкций дома от снега и льда должно ТСЖ (управляющая организация), - рассказали в ведомстве.

Если компания игнорирует требование почистить снег, она заплатит штрафы за каждое нарушение. Подобная мера распространяется также на владельцев коммерческих зданий.

Отметим, в Ставропольском крае уже выпал снег. Зима обещает быть снежной - в некоторых территориях СКФО уже выпала месячная норма осадков.