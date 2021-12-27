Карачаево-Черкесия подводит итоги Года медицины

2021 год был объявлен Годом медицины в КЧР. Фото: пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Объявленный Главой региона Рашидом Темрезовым Год медицины в КЧР был направлен на улучшение качества и доступности медицинских услуг во всех, даже самых отдаленных, уголках Карачаево-Черкесии.

В Год медицины в республике Карачаево-Черкесия впервые заработала санитарная авиация для оказания своевременной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

- Обустроена вертолетная площадка и уже сегодня вертолет Минздрава совершил первый свой вылет к пациенту в пгт. Медногорский Урупского района, - сообщили в пресс-службе Главы и Правительства КЧР. - Экстренного пациента доставили в республиканскую больницу.

Планируется, что вертолет Минздрава в дальнейшем сможет доставлять пациентов в крупные медицинские центры СКФО и ЮФО.

Также в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа рассчитана на пять лет и в рамках ее реализации планируется строительство, реконструкция и капремонт 40 учреждений первичного звена здравоохранения, закупка оборудования и легкового автотранспорта для доставки пациентов и медработников.

- Мы постараемся, чтобы ее результаты почувствовали все жители республики, - отметили в пресс-службе Главы и Правительства КЧР.

Стоит отметить, что в рамках Года медицины в КЧР сделано не мало. Так, в Карачаевске практически завершено строительство новой поликлиники. Подведены коммуникации, введена в эксплуатацию котельная, завершаются работы по внутренней отделки помещений и благоустройству территории. Новая поликлиника рассчитана на прием 350 человек в смену. Врачи будут обслуживать как жителей Карачаевского городского округа, так и Карачаевского района.

- В новом здании расположится поликлиника для взрослых, детская поликлиника и женская консультация. Уверен, что и качество оказываемых услуг в новой поликлинике будет соответствовать таким же высоким стандартам, по которым построен сам объект, - отметил глава КЧР Рашид Темрезов.

Также в республике приступили к реконструкции здания поликлиники Малокарачаевской ЦРБ, построенной в 1987 году. Поликлиника обслуживает более 30 тыс. человек, а ежедневно ее посещают порядка 360 пациентов. Здесь будет запущена новая котельная, заменены все коммуникации, будут проведены монтажные и отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. Поликлинику адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить к концу 2022 года.

Помимо этого в КЧР завершается капитальный ремонт ФАПа в Бавуко, а также начато строительство врачебной амбулатории в Эрсаконе.

В 2021 году в арсенал медиков Карачаево-Черкесии поступило 24 легковых автомобиля для медико-санитарной помощи, 17 карет скорой помощи, 9 передвижных медицинских комплексов, закуплено порядка 30 единиц высокотехнологичного медоборудования: приобретено пять аппаратов ИВЛ, один аппарат УЗИ экспертного класса в Региональный сосудистый центр, а также 22 единицы медоборудования в Республиканский онкологический диспансер.