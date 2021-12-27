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Общество27 декабря 2021 12:22

В 2022 году в Ставрополе отремонтируют участок дороги по улице Дзержинского

Объем дорожного фонда на год составит 11,3 миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе запланировали ремонт километрового участка дороги по улице Дзержинского на 2022 год. Работы пройдут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который в нынешнем году региональные власти успешно реализовали.

Министр дорожного хозяйства Ставрополья Евгений Штепа объяснил, почему именно по этой улице пройдут ремонтные работы.

- На красной линии расположен жилой микрорайон. Преобладает частная жилая застройка. Дорога по улице является основным подъездным путем к домовладениям. Ежедневно здесь проезжает большое количество транспортных средств, поэтому ее обновление так необходимо.

На 2022 год дорожный фонд составит около 11,3 миллиарда рублей, на эти средства планируют комплексно отремонтировать 280 километров трасс.