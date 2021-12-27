ГИБДД Ставрополья направит патрули выявлять пьяных водителей до 9 января

В Ставропольском крае с 30 декабря по 9 января правоохранители усилят контроль на дорогах - будут останавливать нетрезвых водителей и составлять протоколы. Если человек попадается на повторном случае, на него могут завести уголовное дело и лишить прав.

В ГИБДД региона рассказали, что усилят патрули, увеличат количество рейдов. Работать сотрудники буду днем и ночью.

- За прошедшую неделю – с 20 по 26 декабря из транспортного потока сотрудниками Ставропольской Госавтоинспекции уже извлечено 162 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе 23 гражданина уличены в нетрезвом вождении повторно, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на время новогодних праздников в регионе отменили действие QR-кодов, их статус восстановят 20 января.