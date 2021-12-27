В Ставропольском крае отметили работу медиков и правоохранителей в 2021 году

В правительстве Ставропольского края подвели итоги уходящего 2021 года. Во время планерки губернатор региона Владимир Владимиров отдельно поблагодарил правоохранителей и медицинских работников за их сложную работу.

2021 год стал продолжением коронавирусной пандемии. Особо важно было поддержать медиков, которые работали в "красных зонах" и поддерживали другие отрасли. Сейчас в регионе снижается уровень заболеваемости коронавирусом.

- Мы начали работу седьмого созыва достойно, бюджет принят. Законодательные инициативы, совместная большая работа с наказами наших избирателей - вне сомнения это то, чем мы будем заниматься с вами на протяжении ближайших пяти лет, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отмене QR-кодов в Ставропольском крае. Власти решили разработать временный мораторий на использование сертификатов, чтобы поддержать предпринимателей. Граждане освобождены от обязательства предоставлять документ до 20 января 2022 года.