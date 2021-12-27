Автомобилисты Ставрополя провели акцию "АвтоЁлка" с привлечением 300 машин

В Ставрополе автомобилисты организовали известную акцию "АвтоЁлка" с участием около 300 машин. Они выстроились в силуэт новогодней елки на площади "Южного" авторынка.

Жители города с интересом наблюдают за результатами подобных акций. Фото и видео распространили по социальным сетям. По команде водители зажгли фары, и праздничное "дерево" засияло гирляндой. После этого гостей и участников флешмоба ждали развлечения: большой воздушный шар, с которым можно было сфотографироваться, детские аниматоры, розыгрыши и фейерверк.

Напомним, до 20 января в Ставропольском крае отменили действие QR-кодов. Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки, а также таким образом региональные власти поддерживают средний и малый бизнес.