К утру 28 декабря на Ставрополье зафиксировали 257 случаев заражения COVID-19

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 257 человек, 717 пациентов выздоровели и вернулись домой, 20 человек скончались. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Таким образом, с начала пандемии на Ставрополье инфицировались 124,9 тысяч человек, выздоровели - 100,3 тысячи ставропольцев. Количество скончавшихся перевалило за 6 тысяч человек.

- Привиться от коронавируса на Ставрополье уже успели 1 миллион 188 тысяч человек, из них 982 тысячи человек получили оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что до 20 января в регионе отменили действие QR-кодов. Региональные власти разработали временный мораторий, чтобы поддержать средний и малый бизнес.