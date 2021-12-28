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Здоровье28 декабря 2021 5:29

На Ставрополье 717 человек выздоровели от коронавируса за сутки

Общее число переболевших превысило 100 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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28 декабря в Ставропольском крае из больниц выписали 717 пациентов, которые смогли побороть коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии переболели 100,3 тысячи человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Также за прошедшие сутки медики выявили 257 новых случаев заражения COVID-19, 20 человек скончались от болезни. Глава региона соболезнует родственникам и друзьям тем, кто не смог справиться с вирусом.

- Привиться от коронавируса на Ставрополье уже успели 1 миллион 188 тысяч человек, из них 982 тысячи человек получили оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.