Экс-полицейские Ставрополья получили срок и многомиллионный штраф за взятки

В Ставропольском крае двое бывших полицейских выслушали приговор по делу о взяточничестве в крупном размере. В соответствии со степенью вины, один сотрудник ГИБДД получил 8 лет лишения свободы и штраф в более 6,1 миллиона рублей. Его соучастник получил более мягкое наказание - 2 года условного срока.

По данным Следкома Ставрополья, мужчины с лета 2019 по февраль 2020 года заставляли сотрудников ДПС "закрывать глаза" на правонарушения водителей большегрузов, которые принадлежали одной коммерческой организации. Полицейские были друзьями с директором фирмы.

За "небольшие услуги" сотрудники ДПС получали около 20 тысяч рублей.

- Выполняя незаконные требования руководителя и опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности, сотрудники полиции за 4 месяца передали ему 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Полицейские прошли по статьям о получении и даче взятки, а также о злоупотреблении должностными полномочиями. Одного из них отстранили от службы на 4 года, его сообщника - на 2 года.