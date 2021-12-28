Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 декабря 2021 7:13

Ставрополье получит 100 тонн кислорода из Азербайджана в начале января

Всего от страны должны поступить около 1 тысячи тонн важного медицинского газа
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ставропольский край готовится к получению партии медицинского кислорода из Азербайджана - привезут 100 тонн газа. Регион подписал контракт с соседней страной на поставку 1 тысячи тонн медицинского кислорода.

- Это 20-тонный прицеп, два автомобиля емкостью 8 тонн каждый и машина, позволяющая развозить до 3 тонн кислорода в небольшие населенные пункты. Губернатором поддержано предложение на приобретение еще двух автомобилей по 20 тонн каждый, - рассказал министр имущественных отношений края Виталий Зритнев.

Закупать кислород нужно для обеспечения региональных больниц, в которых находятся пациенты, которым требуется поддержка дыхания. Во время пандемии коронавируса этот вопрос стоит наиболее остро.

В Северной Осетии происходили сбои подачи кислорода пациентам, которые кончались трагедией. Во Владикавказе таким образом погибли 9 человек.