На Ставрополье в праздники запланировали 1300 мероприятий в театрах м музеях

В Ставропольском крае начались праздничные мероприятия к Новому году. Всего запланировано провести 1300 концертов, выставок, детских представлений и т.д. Об этом рассказали в министерстве культуры региона.

- Все учреждения культуры и образования готовились к этому и все идет по плану, но без большого количества людей, как того требует постановление губернатора о противодействии коронавирусу. Максимальное количество людей на отрытой площади не должно превышать 500 человек. По тому же принципу работают и театры, - заявила глава ведомства Татьяна Лихачева.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на время новогодних праздников в регионе отменили действие QR-кодов. Теперь любой может посетить кафе, ТЦ и театры без предоставления сертификата о вакцинации.