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Происшествия28 декабря 2021 9:15

Полиция Ставрополья ищет исчезнувшую из больницы пенсионерку

Ее госпитализировали на карете "скорой", но она сбежала из учреждения и не вернулась домой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Андроповского округа разыскивает женщину 70-ти лет, которая сбежала из больницы. Думали, что она вернулась домой, но ее там не оказалось. Она пропала.

По данным Следкома Ставропольского края, 1 ноября 2021 года Галину Титову госпитализировали в больницу на карете "скорой помощи". Однако она в тайне от персонала сбежала из медучреждения, не оставив никаких способов связаться с ней.

- Приметы: на вид 65-70 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, лоб скошенный, глаза голубые, губы тонкие, брови дугообразные, - рассказали в ведомстве.

Полиция просит сообщать граждан о любой информации по данному делу.