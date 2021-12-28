В 2021 году сотрудники ПАСС спасли 74 ребенка на почти двух тысячах вызовах

В Ставропольском крае подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС). За 2021 год спасатели осуществили почти две тысячи выездов, оказали помощь 925 гражданам, 74 из которых - дети.

- В 2021 году спасатели ПАСС СК осуществили 1 945 выездов на проведение поисково-спасательных работ, а также для оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в ведомстве.

Недавно спасатели отмечали профессиональный праздник. А сотрудники ПАСС - годовщину создания ведомства в Ставропольском крае. Мужчины и женщины уже 12 лет трудятся на благо жителей региона.