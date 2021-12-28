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Общество28 декабря 2021 14:20

Новогодних гуляний 31 декабря не будет в Ставропольском крае

При этом площади будут открыты для тех, кто захочет прогуляться в новогоднюю ночь
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае отменили новогодние гуляния 31 декабря. Информацию подтвердили в администрации Ставрополя, а также в министерстве культуры. Однако массовые мероприятия все равно будут проводить, но с ограничением численности участников.

Так, можно будет посетить концерты, спектакли и новогодние "елки" вместе с детьми. Можно будет посетить главные площади, они не будут перекрыты. Однако народных гуляний ждать не следует.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональные власти отменили действие QR-кодов на время новогодних праздников. Теперь кафе, рестораны и театры могут посещать те, кто не имеет сертификата о вакцинации. Действие временного моратория продлится до 20 января - после этого все вернется в прежний режим.