Новогодних гуляний 31 декабря не будет в Ставропольском крае

В Ставропольском крае отменили новогодние гуляния 31 декабря. Информацию подтвердили в администрации Ставрополя, а также в министерстве культуры. Однако массовые мероприятия все равно будут проводить, но с ограничением численности участников.

Так, можно будет посетить концерты, спектакли и новогодние "елки" вместе с детьми. Можно будет посетить главные площади, они не будут перекрыты. Однако народных гуляний ждать не следует.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональные власти отменили действие QR-кодов на время новогодних праздников. Теперь кафе, рестораны и театры могут посещать те, кто не имеет сертификата о вакцинации. Действие временного моратория продлится до 20 января - после этого все вернется в прежний режим.