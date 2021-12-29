Почти тысяча ставропольцев выздоровели от коронавируса за сутки

К утра 29 декабря в Ставропольском крае медики зафиксировали 247 новых случаев коронавирусной инфекции, 900 человек выздоровели от болезни, 21 пациент скончался. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- За весь период прививку в нашем крае сделали уже 1 миллион 192 тысячи человек. Берегите себя и будьте здоровы! - написал глава края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отмене новогодних гуляний 31 декабря на главной площади Ставрополя. Информацию подтвердили в администрации Ставрополя, а также в министерстве культуры. Однако массовые мероприятия все равно будут проводить, но с ограничением численности участников.