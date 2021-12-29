На Ставрополье подросток умер от отравления угарным газом, когда принимал ванную

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что после смерти 15-летнего подростка в селе Александровское завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Мальчик хотел принять ванную, но отравился угарным газом из-за неисправного нагревателя воды.

- По данным следствия, подросток находясь в ванной комнате, включил горячую воду, автоматически подключив газовый водонагреватель. В результате чего помещение ванной комнаты наполнилось угарным газом. Смерть подростка наступила от токсического действия окиси углерода, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали проверку инцидента, чтобы найти виновных.