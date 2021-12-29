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Происшествия29 декабря 2021 7:25

На Ставрополье подросток умер от отравления угарным газом, когда принимал ванную

Следователи возбудили уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края рассказали, что после смерти 15-летнего подростка в селе Александровское завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Мальчик хотел принять ванную, но отравился угарным газом из-за неисправного нагревателя воды.

- По данным следствия, подросток находясь в ванной комнате, включил горячую воду, автоматически подключив газовый водонагреватель. В результате чего помещение ванной комнаты наполнилось угарным газом. Смерть подростка наступила от токсического действия окиси углерода, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали проверку инцидента, чтобы найти виновных.