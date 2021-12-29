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Политика29 декабря 2021 9:51

Евгений Моисеев избавился от приставки и.о. и стал мэром Кисловодска

Решение утвердили в краевой думе, а спикер Совфеда России Валентина Матвиенко одобрила кандидатуру Моисеева
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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29 декабря дума Ставропольского края утвердила кандидатуру Евгения Моисеева на пост мэра города-курорта Кисловодска. Он недавно стал исполняющим обязанности градоначальника и быстро избавился от приставки и.о.

На днях спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая приехала в регион с рабочим визитом, одобрила кандидатуру политика на эту должность. У него уже есть опыт в этой сфере, так как он занимал пост мэра Железноводска.

Напомним, Моисеев сменил Александра Курбатова, который оставил должность из-за проблем со здоровьем. Он впал в кому после поездки на электросамокате. "КП-Северный Кавказ" подробно писала об инциденте в своем материале.