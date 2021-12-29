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Общество29 декабря 2021 10:40

Реставрацию Старого озера в Кисловодске за 430 млн закончат к купальному сезону

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко посетила объект в рамках рабочей поездки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Благоустройство Старого озера в Кисловодске закончат к купальному сезону 2022 года. Долгое время объект находился в разрушенном состоянии, на его реставрацию выделили 430 миллионов из федерального бюджета.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила озеро, где ей рассказали о ходе ремонтных работ. Они начались в 2020 году и сейчас выходят на финальный этап. Отметим, Матвиенко прилетела в Ставропольский край, чтобы проконтролировать ход реализации федеральный программ развития Кавминвод.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что федеральные власти сформировали программу развития Кавминвод для раскрытия курортного потенциала Ставропольского края. Средства выделили на строительство новых санаториев, капитального ремонта здравниц и бюветов и т.д.